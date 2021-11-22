Политолог Чаплыга раскрыл план Лондона по эвакуации своего персонала из Украины

Киев, 22 ноября. Великобритания готовит операцию по срочной эвакуации своего персонала, в том числе и агентов, из Украины в случае серьезного обострения ситуации.

Судя по факту самой подготовки, в Лондоне ждут этих серьезных потрясений уже в самом ближайшем будущем. Именно для эвакуации своих людей британские военные и сформировали специальную группу из бойцов спецназа, которую якобы пришлют на помощь Киеву в случае военной угрозы.

Истинные планы Великобритании в студии телеканала NEWSONE раскрыл украинский политолог Михаил Чаплыга, признав, что на фоне всего, что происходит в стране, странные манипуляции британских военных пугают его больше всего. Он призвал не верить неправдоподобным объяснениям представителей украинской верхушки и британских журналистов и некоторых чиновников по поводу особого подразделения спецназа, которое «спасет Украину» в случае наступления врага. Глупо считать, что 600 солдат, даже если они — бойцы элитного спецназа, смогут как-то помочь, если на Украине начнется «горячая война». Политолог уверен, что это подразделение действительно сформировали, но для совершенно иных целей.

Федеральное агентство новостей /

«Реально я начал тревожиться серьезно, когда услышал, что британцы к нам собираются прислать шестьсот бойцов спецназа. Шестьсот — это не для войны, эти солдаты не изменят ничего. Это капля в море. Значит они хотят что-то эвакуировать из Украины, как американцы из Афганистана — в спешке и малыми силами. Значит британцы предвидят, а то и знают точно, что в ближайшее время на Украине может случиться что-то такое, что им нужно будет срочно эвакуировать отсюда свой персонал — дипломатов, инструкторов, военных, агентов, кураторов в СБУ, за столько-то лет сюда забросили достаточно. План Британии с «афганским бегством» из Украины с помощью спецназа раскрыть несложно. И это уже пугает меня по-настоящему. Лондон даже не подумал о более правдоподобном объяснении, то есть эвакуацию готовят в спешке и произойдет это уже очень скоро», — предупредил о надвигающейся катастрофе Чаплыга.

Политолог призвал руководство страны обратить особое внимание на странную помощь Великобритании и задуматься о том, какие катаклизмы вот-вот могут произойти на Украине и как их предупредить, если спасти ситуацию вообще еще можно.

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