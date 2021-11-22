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Политолог Чаплыга раскрыл план Лондона по эвакуации своего персонала из Украины

Армия
Политолог Чаплыга раскрыл план Лондона по эвакуации своего персонала из Украины
royalnavy.mod.uk  /  Официальный сайт Минобороны Великобритании

Киев, 22 ноября. Великобритания готовит операцию по срочной эвакуации своего персонала, в том числе и агентов, из Украины в случае серьезного обострения ситуации.

Судя по факту самой подготовки, в Лондоне ждут этих серьезных потрясений уже в самом ближайшем будущем. Именно для эвакуации своих людей британские военные и сформировали специальную группу из бойцов спецназа, которую якобы пришлют на помощь Киеву в случае военной угрозы.

Истинные планы Великобритании в студии телеканала NEWSONE раскрыл украинский политолог Михаил Чаплыга, признав, что на фоне всего, что происходит в стране, странные манипуляции британских военных пугают его больше всего. Он призвал не верить неправдоподобным объяснениям представителей украинской верхушки и британских журналистов и некоторых чиновников по поводу особого подразделения спецназа, которое «спасет Украину» в случае наступления врага. Глупо считать, что 600 солдат, даже если они — бойцы элитного спецназа, смогут как-то помочь, если на Украине начнется «горячая война». Политолог уверен, что это подразделение действительно сформировали, но для совершенно иных целей.

Политолог Чаплыга раскрыл план Лондона по эвакуации своего персонала из Украины
Федеральное агентство новостей /

«Реально я начал тревожиться серьезно, когда услышал, что британцы к нам собираются прислать шестьсот бойцов спецназа. Шестьсот — это не для войны, эти солдаты не изменят ничего. Это капля в море. Значит они хотят что-то эвакуировать из Украины, как американцы из Афганистана — в спешке и малыми силами. Значит британцы предвидят, а то и знают точно, что в ближайшее время на Украине может случиться что-то такое, что им нужно будет срочно эвакуировать отсюда свой персонал — дипломатов, инструкторов, военных, агентов, кураторов в СБУ, за столько-то лет сюда забросили достаточно. План Британии с «афганским бегством» из Украины с помощью спецназа раскрыть несложно. И это уже пугает меня по-настоящему. Лондон даже не подумал о более правдоподобном объяснении, то есть эвакуацию готовят в спешке и произойдет это уже очень скоро», — предупредил о надвигающейся катастрофе Чаплыга.

Политолог призвал руководство страны обратить особое внимание на странную помощь Великобритании и задуматься о том, какие катаклизмы вот-вот могут произойти на Украине и как их предупредить, если спасти ситуацию вообще еще можно.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов напомнил руководству НАТО о сроках танкового марш-броска к Ла-Маншу.

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Все новости / Армия / Политолог Чаплыга раскрыл план Лондона по эвакуации своего персонала из Украины
украина великобритания афганистан спецназ эвакуация
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