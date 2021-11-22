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СМИ сообщили о гибели лидера хуситов в йеменской провинции Таиз

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 15:23
Весь мир
СМИ сообщили о гибели лидера хуситов в йеменской провинции Таиз
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi / dpa

Сана, 22 ноября. Лидер хуситов, а также еще несколько бойцов движения «Ансар Аллах» были убиты на западе йеменской провинции Таиз. Об этом сообщает канал Al Arabiya со ссылкой на источник в местных силовых структурах.

Сейчас в Таизе продолжаются столкновения между повстанцами-шиитами и правительственными силами, которые пользуются поддержкой арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Известно, что силам, сражающимся на стороне официального йеменского правительства, удалось достичь определенных успехов в этом регионе, а также в провинции Ходейда.

«Коалиционные войска достигли военного прогресса и захватили ряд новых территорий», — сообщал ранее источник в армейской структуре правительственных сил Йемена.

Особо успешным оказалось продвижение проправительственных сил в районе Джабаль Рас, где, по заявлениям из Адена, были взяты под контроль стратегически важные позиции в горах Аль-Магхареб и Мехвар аль-Абед.

Гражданская война в Йемене протекает с 2014 года, когда в северо-западной части страны восстала шиитская организация «Ансар Аллах». Хуситы выступили против суннитской власти из-за ее дискриминационной внутренней политики, непредставленности шиитов во власти и, на их взгляд, несправедливого распределения доходов от продажи нефти.

После захвата повстанцами столицы Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку и бежал в Аден, где опроверг собственное намерение об оставлении поста. Оставаясь формальным главой государства, Хади пригласил арабские государства вступить в конфликт, и 26 марта 2015 года девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», активное участие в которой сейчас сохраняют лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совместно с частью йеменской армии.

В настоящий момент наиболее оживленные бои протекают в нефтеносной провинции Мариб, имеющей ключевое стратегическое значение как со стратегической, так и с экономической точки зрения. Хуситы проводят здесь наступление с весны 2021 года, однако до сих пор не смогли достичь решительного успеха, взяв уже несколько тактических «передышек».

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йемен ансар аллах
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