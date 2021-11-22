«Кучуксульфат» в Алтайском крае вышел на тропу судов

Суд, который сегодня прошел в Барнауле, оставил много вопросов, но обещает продолжиться в середине декабря. Одной из главных его целей будет ответ на то, как приватизированное 30 лет назад предприятие, являющееся флагманом химической промышленности в регионе, должно снова стать государственным. При этом странно, но лишь на 80%. Что будет с остальными акционерами и как из них будут вычленять неугодных, пока неизвестно.

Истец — Генеральная прокуратура России в лице ее представителя на вопрос ответчика об этом говорить не стала. Ограничилась формальными заявлениями и фразами из разряда «уточним, узнаем, сообщим позже». Первое заседание выдалось очень напряженным, стороны обменялись контраргументами. Хватило и трех часов, чтобы понять — стороны должны представить дополнительные доказательства. При этом просьб к суду со стороны прокуратуры было достаточно.

Представители прокуратуры передали в суд несколько документов, обозреть, ознакомиться и вернуть, так как они очень важные – носят гриф «для служебного пользования». Ответчики, возразили, говоря, что это противоречит нормам права и здравого смысла. Дело еще и в том, что стороне не дали времени ознакомиться с представленными доказательствами.

А передали их несколькими огромными папками, при этом ответить, казалось бы, на банальный вопрос защиты о том, как исчисляется срок исковой давности, захотели формально. Звучало много контраргументов. Но все они свелись к тому, что прокуратура имеет право, а на возникающие вопросы ответит потом. Такой же позиции стали придерживаться и адвокаты — все детали после ознакомления и изучения ситуации. Не сейчас. Только вот когда решится вопрос в отношении одного из лучших, социально-ответственных предприятий региона, которое вывело район из категории дотационных уже давно и существенно помогает бюджету, реализуя многомиллионные проекты, остается вопросом.

В 1992 году предприятие было приватизировано трудовым коллективом через аренду с выкупом, акционерами стали все 1693 заводчанина. С тех пор вопрос приватизации не поднимался ни одним из надзорных ведомств. В 2017 году на «Кучуксульфате» начались проверки. Всего их прошло около сотни. Акционеры считают это противоправными рейдерскими мероприятиями, инициированными компанией «А1». На заводе побывали все существующие надзорные ведомства и ряд других контролирующих инстанций. Их результаты ничего не дали, существенных нарушений на предприятии найдено не было. Четырехлетняя надзорная эпопея закончилась сегодняшним исковым заявлением об истребовании акций в пользу государства.

Федеральное агентство новостей /

В это время в рабочем поселке Степное Озеро жители и сотрудники градо- и бюджетообразующего предприятия вышли на митинг, организованный профсоюзом завода, чтобы выразить общественное мнение о несогласии с непрекращающимся административным давлением и попыткой рейдерского захвата предприятия. Изначально планировали выйти на площадь 2500 человек. Однако в соответствии с антиковидными правилами администрация поселка разрешила собраться протестующим в помещении ДК. Главное требование — 50% наполняемости — это 167 человек вместо двух с половиной тысяч и наличие QR-кодов. Профсоюзом такой вариант был принят, митинг состоялся без нарушений.

По словам нашего источника, на митинге присутствовал прокурор района Зинков. Он скрыто наблюдал из кинобудки через затемненное стекло. Там он хорошо слышал выступления встревоженных людей и явно увидел расстроенный и протестующий характер народа. На диалог к людям представитель власти так и не вышел. Остается надежда, что он передаст в вышестоящие инстанции информацию не только о беспокойстве и опасениях людей, но и уже о назревшем серьезном социальном конфликте в районе.

В итоге участники подписали письмо президенту Владимиру Путину. Оно стало уже четвертым за последний месяц.

В общей сложности под обращениями оставили подписи около 4000 человек — это не только заводчане и жители Степного озера, а также жители и депутаты Благовещенского района, жизнь которых полностью зависит от стабильной работы предприятия, это местные врачи, учителя, работники социальной и бюджетной сфер, ветераны. Народ надеется донести информацию до Владимира Путина, чтобы пагубная ситуация вокруг завода не осталась без его личного внимания.