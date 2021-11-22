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Михайлов назвал покойную Русланову тонко чувствующей актрисой

Общество
Михайлов назвал покойную Русланову тонко чувствующей актрисой
Global Look Press  /  Irena Niko/Russian Look

Москва, 22 ноября. Актер Александр Михайлов почтил память покойной коллеги Нины Руслановой. Артист рассказал, какой запомнит звезду советского кино.

Русланова ушла из жизни незадолго до 76-летия после долгой болезни. Михайлов был коллегой артистки по съемочной площадке в фильме «Китайская бабушка». Актер поделился воспоминаниями о Руслановой в комментарии телеканалу «360» и признался, какие качества он особенно ценил в артистке.

«Она очень талантливый человек, со своим видением, своим характером. Очень тонко чувствующая атмосферу, была энергетически очень мощная. Интересная актриса ушла в тот мир», — поделился артист.

Близкие и коллеги почтут память Руслановой на церемонии прощания в Москве. Мероприятие состоится в Доме кино 24 ноября.

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актриса русланова михайлов
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