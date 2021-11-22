Михайлов назвал покойную Русланову тонко чувствующей актрисой

Москва, 22 ноября. Актер Александр Михайлов почтил память покойной коллеги Нины Руслановой. Артист рассказал, какой запомнит звезду советского кино.

Русланова ушла из жизни незадолго до 76-летия после долгой болезни. Михайлов был коллегой артистки по съемочной площадке в фильме «Китайская бабушка». Актер поделился воспоминаниями о Руслановой в комментарии телеканалу «360» и признался, какие качества он особенно ценил в артистке.

«Она очень талантливый человек, со своим видением, своим характером. Очень тонко чувствующая атмосферу, была энергетически очень мощная. Интересная актриса ушла в тот мир», — поделился артист.

Близкие и коллеги почтут память Руслановой на церемонии прощания в Москве. Мероприятие состоится в Доме кино 24 ноября.