Лукашенко: Белоруссия не получила ни одного запроса на убежище от мигрантов

Минск, 22 ноября. Минск не получал ни одного заявления от беженцев на предоставление убежища, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, за весь период с того момента, как беженцы стали прибывать к польско-белорусской границе, от них не поступало ни одного запроса. Попавшие в Белоруссию беженцы, которые стремятся в страны Евросоюза, не хотят возвращаться на родину. Минск готов оказать поддержку, как и в вопросе легального попадания в ЕС, отметил он.

«Сейчас уже открылось главное: они туда едут не только, чтобы нормально жить — это тоже, они хотят нормально жить, — но вопрос в воссоединении семей», — пояснил президент страны.

Ранее Лукашенко отметил, что Евросоюз не идет на контакт с Минском по проблеме беженцев на границе. По его словам, он просил, чтобы Германия забрала мигрантов, но ответа не последовало, хотя врио канцлера ФРГ Ангела Меркель пообещала рассмотреть проблему на уровне ЕС.