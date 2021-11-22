МИД России осудил Германию и Францию за безразличие к Минским соглашениям

Москва, 22 ноября. Москва обеспокоена упрямством Германии и Франции, с которым они потакают желаниям Украины не выполнять свои обязательства по урегулированию в Донбассе.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Киев публично вышел из Минских соглашений, однако Берлин и Париж безразлично отнеслись к этому.

«Вместо того, чтобы дать Украине по рукам, заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, при содействии, при поддержке Англии и Франции, нам говорят, давайте лучше еще раз соберемся в "нормандском формате"», — сказал дипломат.

Ранее о соглашениях по Донбассу высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин скоро останется единственным свидетелем минских договоренностей.