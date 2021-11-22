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МИД РФ опроверг версию Запада о заинтересованности России в миграционном кризисе

Политика
МИД РФ опроверг версию Запада о заинтересованности России в миграционном кризисе
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 22 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отнесла к разряду мифологем публикации западных СМИ о том, что Москва якобы использует кризис на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину.

Захарова раскритиковала публикуемые зарубежными СМИ материалы на эту тему, отметив, что их можно сравнить с сообщениями о так называемых русских танках в Донбассе, которые Россия якобы перевозила в гуманитарных конвоях.

«Истории про чуть ли не тоннели, которые строились между Россией и юго-востоком Украины. Ну, это вот из очередного», — рассказала официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что если существуют факты, подтверждающие данные из публикаций западных изданий, то их необходимо предъявить. В противном случае, по ее словам, журналистам стоит проделать работу над ошибками по тем несуществующим историям, «которые кочевали на страницах западной прессы на протяжении семи лет в отношении Украины».

Ранее Захарова сообщила, что США и Эстония пытаются создать плацдарм НАТО на российско-эстонской границе. По ее словам, об этом свидетельствуют недавние военные учения двух стран.

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