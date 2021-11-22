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Полузащитник «Барселоны» Педри стал обладателем награды Golden Boy

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 14:35
Спорт
Полузащитник «Барселоны» Педри стал обладателем награды Golden Boy
Global Look Press  /  PRESSINPHOTO/Keystone Press Agency

Барселона, 22 ноября. Футболист каталонской «Барселоны» и сборной Испании стал обладателем приза Golden Boy.

Серебряный призер летних Олимпийских игр в Токио Педри стал обладателем награды Golden Boy, которую вручают лучшему молодому футболисту в Европе не старше 21 года. Церемония вручения приза от итальянского издания Tuttosport состоится 15 декабря в Турине.

В нынешнем сезоне Педри провел 52 матча за «Барселону», в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Кроме того, полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной Испании. В прошлом году обладателем награды стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев выиграл итоговый турнир ATP в Турине. В финальном матче он победил россиянина Даниила Медведева.

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футбол барселона Golden Boy педри
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