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Песков отреагировал на версию адмирала Попова о гибели подлодки «Курск»

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 14:38
Армия
Песков отреагировал на версию адмирала Попова о гибели подлодки «Курск»
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 22 ноября. Кремль не считает нужным комментировать версию бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова о гибели атомной подводной лодки «Курск», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель российского лидера подчеркнул, что следствие уже сделало окончательные выводы по этому делу. По его словам, в Кремле не считают нужным комментировать другие гипотезы.

«Мы ее оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие. Следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому здесь появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать», — отметил Песков.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец оценил правдоподобность версии Попова об истинных причинах гибели «Курска». Он подчеркнул, что специалисты в прошлом серьезно относились к версии о причастности Запада к гибели российских моряков, поэтому адмирал может оказаться прав в своих догадках.

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