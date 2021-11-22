Песков отреагировал на версию адмирала Попова о гибели подлодки «Курск»

Москва, 22 ноября. Кремль не считает нужным комментировать версию бывшего командующего Северным флотом адмирала Вячеслава Попова о гибели атомной подводной лодки «Курск», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами представитель российского лидера подчеркнул, что следствие уже сделало окончательные выводы по этому делу. По его словам, в Кремле не считают нужным комментировать другие гипотезы.

«Мы ее оставляем абсолютно без комментариев. Вы знаете, что было следствие. Следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому здесь появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать», — отметил Песков.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец оценил правдоподобность версии Попова об истинных причинах гибели «Курска». Он подчеркнул, что специалисты в прошлом серьезно относились к версии о причастности Запада к гибели российских моряков, поэтому адмирал может оказаться прав в своих догадках.