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Политика
Лавров назвал Украину одной из тем обсуждения на возможной встрече Путина и Байдена
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Лавров назвал Украину одной из тем обсуждения на возможной встрече Путина и Байдена

Политика
Лавров назвал Украину одной из тем обсуждения на возможной встрече Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудят тему Украины в ходе новых контактов.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем ливанского внешнеполитического ведомства Абдаллой Бу Хабибом. Детали проведения встречи Путина и Байдена находятся в стадии согласования, уточнил российский дипломат.

«Время и формат пока согласуются», — сказал Лавров.

Ранее о подготовке возможной встречи двух лидеров сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, в организации переговоров Путина и Байдена требуется основательный подход.

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Все новости / Политика / Лавров назвал Украину одной из тем обсуждения на возможной встрече Путина и Байдена
путин лавров байден
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