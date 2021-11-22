Лавров назвал Украину одной из тем обсуждения на возможной встрече Путина и Байдена

Москва, 22 ноября. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсудят тему Украины в ходе новых контактов.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем ливанского внешнеполитического ведомства Абдаллой Бу Хабибом. Детали проведения встречи Путина и Байдена находятся в стадии согласования, уточнил российский дипломат.

«Время и формат пока согласуются», — сказал Лавров.

Ранее о подготовке возможной встречи двух лидеров сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. По его словам, в организации переговоров Путина и Байдена требуется основательный подход.