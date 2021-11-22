Налоговая служба ожидает роста поступлений в бюджет России по итогам года

Москва, 22 ноября. Объем налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации уже по итогам 10 месяцев на 37% превзошел прошлогодний результат. Тенденция может продолжиться, предположил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Руководитель ведомства провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, рассказав о текущем положении дел и позитивных прогнозах. Так, согласно его оценке, в федеральный бюджет поступит на 7 триллионов рублей больше, чем в 2020 году.

«Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления — 23 триллиона (рублей — Прим. ФАН), плюс 37% к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления — плюс 23%, и мы все равно наблюдаем существенный рост. Если говорить о том, как мы видим завершение года, то поступления, по нашим данным, составят 28 триллионов рублей, что плюс 7 триллионов рублей», — приводит слова Егорова ТАСС.

Путин ранее анонсировал создание свободной от налогов зоны на Курильских островах. Предприятия на этой территории будут освобождены от обязательных отчислений на 10 лет.

Член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Олег Шеин высказывал мнение, что средства для финансирования образования можно получать за счет налогов с «имущего класса», то есть с крупного капитала. В качестве примера можно посмотреть на Польшу, цитирует его INFOX.