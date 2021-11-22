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В Турции обнародовали данные о насилии в отношении детей за 2021 год

Весь мир
В Турции обнародовали данные о насилии в отношении детей за 2021 год
pexels.com  /  Mikhail Nilov

Анкара, 22 ноября. Правозащитник и депутат от оппозиционной турецкой «Народно-республиканской партии» Сезгин Танрыкулу опубликовал доклад, в котором привел статистику, связанную с преступлениями в отношении несовершеннолетних на территории Турции. Публикацию он приурочил к Всемирному дню защиты детей (20 ноября).

Документ опирается на ряд отчетов, проведенных социологическими организациями — такими, как турецкая Ассоциация прав человека. В соответствии с приводимой информацией, за первые десять месяцев 2021 года в республике от насилия погибли не менее 27 детей, еще 160 подверглись растлению.

За 2019 год возбуждены 22 689 уголовных дел о жестоком обращении с детьми, 55% из которых закончились обвинительными приговорами. Примечательно, что в 2018 году таких дел было 18 209, и из них 59,6% вылились в тюремные сроки. Кроме того, в 2005-2019 гг. 440 тысяч несовершеннолетних рожали как минимум один раз.

Всемирный день детей отмечается с 1959 года, когда Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка. Позже — в 1989 году — вступила в силу Конвенция о правах ребенка. Турция присоединилась к ней в 1990 году, оставив за собой право собственной трактовки статей 17, 29 и 30. Они посвящены доступу детей к информации, их образованию и праву нацменьшинств на использование своего родного языка.

Отдельно в докладе Танрыкулу говорится о 426 детях в возрасте от 12 до 18 лет, отбывающих тюремные сроки за различные преступления (290 — за оскорбления Реджепа Тайипа Эрдогана), еще 1 170 несовершеннолетних содержатся под арестом, о чем свидетельствуют данные Главного управления тюрем и следственных изоляторов. При этом за неполный 2021 год не менее 23 из них подверглись жестокому обращению со стороны правоохранителей под стражей или при разгоне протестов.

Не будет лишним отметить, что женщины, как и дети, являются одними из самых незащищенных жителей Турции. В марте 2021 года Анкара вышла из Стамбульской конвенции, которая обязывает своих участников изменить собственное законодательство с прицелом на введение уголовной ответственности за насилие в отношении женщин. В качестве повода к данному шагу турецкое руководство использовало несоответствие содержащихся в документе положений традиционным ценностям населения республики. В частности, размытость понятия «гендер» использовалась ЛГБТ-сообществом для навязывания собственных взглядов на межполовые отношения.

Согласно официальным данным, в 2020 году в Турции убиты как минимум 284 женщины, более 792 подверглись насилию: 96 изнасилованы, до 147 домогались. Не менее 818 женщин попали в сексуальное рабство.

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