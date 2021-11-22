Центробанк обновил официальные курсы доллара и евро

Москва, 22 ноября. Центральный банк России обновил официальные курсы валют на 23 ноября. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Банк России повысил официальный курс доллара на вторник, 23 ноября. Его рост составил 69 копеек, в результате чего стоимость американской валюты достигла 73,45 рубля. Официальный курс евро был установлен Банком России на уровне 82,77 рубля, что на 19 копеек выше предыдущего показателя.

О том, что мировые валюты укрепляются по отношению к рублю, свидетельствуют данные начала торгов на Московской биржи. На старте торговой сессии доллар стоил 73,45 рубля, что выше на 0,75 копейки значения закрытия торгов. Евро торговался по цене 83,02 рубля (+0,5 копейки).

Доллар будет сохранять свои позиции в 2022 году, несмотря на факторы внешнего давления. Такое предположение старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.