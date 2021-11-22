Бесконтрольное использование БПЛА становится глобальной проблемой

Беспилотная авиация является относительно недорогим и действенным способом нанести точечный удар по цели или уничтожить малоподготовленные расчеты ПВО противника. Однако для бездушных БПЛА и их операторов, для которых управление дроном мало чем отличается от компьютерной игры, не составит труда ударить по гражданским объектам инфраструктуры городов и мирному населению. Автор Telegram-канала «Крылья войны» разбирается в том, как беспилотники могут стать глобальной угрозой для мирных граждан.

Популярное и доступное оружие

За последние пять лет применение беспилотников в горячих точках и полноценных войнах превзошло все ранее мыслимые масштабы. Турецкие «Байрактары» успешно использовались уже в нескольких военных конфликтах, американцы и израильтяне точечно устраняют полевых командиров, учебные лагери и штабы террористов и других вооруженных формирований. Китай поставляет Саудовской Аравии свои БПЛА для борьбы с йеменскими хуситами.

Не отстают от регулярных армий и террористические группировки, «повстанцы» и незаконные вооруженные формирования. Их кустарные дроны не так эффективны и смертоносны, как у военных, но все равно доставляют противникам массу неприятностей.

Пожалуй, лучше всех эту технологию освоили йеменские хуситы. Саудовская Аравия уже не раз ощутила на себе последствия от атак беспилотников повстанцев. Самые крупные потери — пока финансовые. Атака дронов на нефтяные объекты в Абкайке и Хураисе в сентябре 2019 года повергла в шок весь мир. Средства противовоздушной обороны одной из богатейших стран мира (в том числе американские Patriot) не смогли обеспечить защиту от малозаметных смертоносных машин.

CCTV footage from the Abqaiq Aramco facility showing the exact moment of the attack and the explosions caused by the suicide drones #SaudiArabia #Iran pic.twitter.com/LwwdwszkYo — CNW (@ConflictsW) September 30, 2019

Армии передовых стран, конечно же имеют на вооружении различные системы, способные сбивать дроны. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Самое сложное в механике перехвата условного беспилотника — это его обнаружение. Если учесть, что скорость, предположим, барражирующего боеприпаса, весьма высока, а его полет зачастую осуществляется на небольшой высоте, то мы получаем очень сложную для уничтожения цель. А если таких БПЛА десяток?

Технологии производства и смертоносность беспилотных аппаратов, применяемых малыми армиями и террористическими группировками, постоянно совершенствуются. В этом им также помогают «сочувствующие» страны, которые заинтересованы в том, чтобы нанести ущерб в том или ином регионе своему противнику, не применяя собственные войска и системы вооружения открыто.

Регулярные армии не отстают и все чаще используют БПЛА, не заботясь о последствиях атак. В 2020 году Агнес Калламар, специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных, суммарных или произвольных казнях, выступая с докладом в Совете ООН по правам человека, отчетливо заявила, что беспилотники используются в военных целях часто без контроля и ответственности за такое применение. Об этом докладе подробно писали наши коллеги из «ЧВК-Медиа» в своей статье «Новая эра беспилотников: спецдокладчик ООН обвинила США в убийствах с помощью дронов».

С тех пор ситуация не сильно изменилась, армии ряда государств продолжают наносить удары своими БПЛА по территориям третьих стран без объявления войны или каких-либо анализируемых маневров. Данные, которыми оперируют при принятии решения о нанесении удара, не всегда можно считать стопроцентно верными и актуальными, а для оператора беспилотника чувство «компьютерной игры» усугубляется отсутствием визуального обзора ситуации при нажатии «на кнопку» запуска боеприпаса. А ведь иногда отличить религиозную службу от собрания террористической ячейки практически невозможно.

Кроме этого, точность ударов беспилотников по-прежнему оставляет желать лучшего. Ошибка в действиях оператора, сбой системы наведения, помехи, условный расчет необходимой мощности боеприпаса приводит, как правило, к трагическому итогу для окружающих избранную цель людей и инфраструктуры. И если условный налет авиации можно незадолго предупредить из-за характерного гула в небе, то беспилотник, как и крылатая ракета, действует практически бесшумно и исподтишка. Звук БПЛА можно уловить лишь за несколько секунд до его попадания в цель.

Low flyover of a Harop Kamikaze Drone from Israel ????????. Noise of a 2nd WW German Stuka dive bomber.@Danale @KonstantinKnol1 @MASAOMORITR @MikkelsenDean pic.twitter.com/KXTkuM36Mk — Felix Woessner (@FeWoessner) March 7, 2021

Также очень сложно понять, какая именно страна нанесла тот или иной удар, особенно когда в зоне конфликта пересекаются интересы нескольких государств. Все чаще и чаще от этого страдает мирное население, жертвы среди гражданских растут с большой прогрессией.

Ко всему прочему, в случае использования БПЛА весьма сложно привлечь к ответственности виновного в совершении военных преступлений. Если боевой самолет пилотирует летчик, то дроном управляет абсолютно неидентифицируемый оператор, нередко находящийся за тысячи километров от того места, где происходит применение беспилотника. А в случае с барражирующим боеприпасом нет и оператора.

Беспилотная анархия

Распространение технологий БПЛА в армиях и разного рода группировках, вложение огромных средств в исследования искусственного интеллекта и внедрение его в беспилотники отчетливо рисуют проблему, с которой население любой из стран может столкнуться в ближайшем будущем.

Один из главных вопросов таких разработок, так называемая технология «роя дронов» — это десятки малых и средних беспилотных аппаратов, каждый из которых играет определенную роль в выполнении боевой задачи самостоятельно. Эти разработки прокладывают путь новому поколению оружия массового поражения. И самое ужасное в таком сценарии — неспособность роя различать военные и гражданские цели. То есть для достижения поставленной цели десятки БПЛА не остановятся ни перед чем, а также вряд ли буду разборчивы и высокоточны в процессе поражения конечного объекта атаки.

Есть и другая угроза передачи беспилотников на откуп ИИ. В сочетании с технологией распознавания лиц такое оружие сможет выследить и убить любую живую цель без участия человека. Это открывает огромные возможности для преступников и террористов. Такие сценарии могут реализовываться для уничтожения критически важных объектов или неугодных лиц как с санкции государственных армий, так и организованными преступными группировками и террористическими ячейками.

Эти технологии в совокупности еще не опробованы должным образом, и более того, система распознавания лиц работает до сих пор не идеально, и когда кто-то решит проводить тестовые атаки с помощью этих технологий, страшно представить сколько мирного населения может пострадать.

Федеральное агентство новостей /

Под ударом окажется и любой вид стратегической инфраструктуры. Уничтожение условной электростанции, в том числе и атомной, не станет проблемой для террористов, в руки которых могут попасть технология «роя дронов» и соответствующее программное обеспечение. Такую атаку можно будет спланировать и провести из любого места за сотни километров от цели. После запуска БПЛА преступникам не составит труда уехать в неизвестном направлении, ведь ИИ возьмет на себя исполнение поставленной задачи.

Кроме этого, такие «грязные» методы ведения войны будут доступны тем или иным армиям в локальных конфликтах. Целенаправленное уничтожение пассажиров автомобиля или участников празднества можно будет оправдать системным сбоем в целеуказании беспилотнику, сослаться на перехват сигнала атакующего БПЛА, который мог косвенно повлиять на изменение координат цели и так далее.

Это очень удобный инструмент для запугивания мирного населения противника. Ответственность за уничтожение гражданских лиц или объектов социальной инфраструктуры можно будет максимально нивелировать. Отследить действительные намерения атакующих уже сейчас практически невозможно, если только они сами не признаются. В ближайшем будущем ситуация не изменится в лучшую сторону.

U.S. military admits ‘horrible mistake’ in Kabul drone strike that killed civilians https://t.co/fdfU5OdkaD — The Daily Reports (@DailyReports24) November 17, 2021

Также, если задуматься о выходе искусственного интеллекта из-под контроля в глобальном плане, то вариантов негативных сценариев для людей становится еще больше.

Честные юридические договоренности могут спасти ситуацию

Технологии развиваются быстрее, чем международное право и юридические институты успевают на них реагировать. Прежде чем наступит катастрофа, необходимо установить контроль за разработкой беспилотных летательных аппаратов. Нужно реализовать прозрачный и многосторонний механизм надежных стандартов проектирования БПЛА, а также отслеживать экспорт и использование дронов. Кроме того, следует ввести более строгий контроль за передачей технологий беспилотных летательных аппаратов военного и двойного назначения и применять четкие критерии для предотвращения безответственных передач.

Соглашения о продаже боевых беспилотников должны включать защиту гражданского населения и соблюдение международных норм в области прав человека и гуманитарного права. Государства должны работать вместе, чтобы внедрить специальный процесс оперативного мониторинга конечного использования, чтобы прозрачно сообщать о результатах ударов дронов и их воздействии на гражданское население и так называемые «цели». Кроме регламентации использования и учета беспилотников необходимо совершенствовать комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы в случае несанкционированного вторжения они могли уберечь ни в чем неповинных людей от гибели.

Федеральное агентство новостей /

Без всех вышеуказанных механизмов глобальная угроза БПЛА будет расти как для государств, так и для каждого человека в отдельности. Ведь в любой момент дрон-убийца может совершить налет на мирное население и уничтожить человека, дом, улицу, район. И ответственность за это преступление будет невозможно на кого-либо возложить.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.