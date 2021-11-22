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Песков заявил об обеспокоенности Кремля из-за наращивания Украиной военных сил

Политика
Песков заявил об обеспокоенности Кремля из-за наращивания Украиной военных сил
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 22 ноября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва с тревогой наблюдает за тем, как Киеву помогают наращивать силы.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ заявил, что на сегодняшний день зарубежные партнеры поставляют Украине значительное количество современных вооружений. При этом и в самой стране активно идет процесс наращивания военного потенциала.

«И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», — объяснил Песков.

Ранее представитель Кремля назвал вбросами публикации западных СМИ о якобы готовящемся «вторжении» российской армии на Украину. По его словам, Россию пытаются выставить стороной, угрожающей урегулированию.

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украина всу песков
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