Песков заявил об обеспокоенности Кремля из-за наращивания Украиной военных сил

Москва, 22 ноября. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва с тревогой наблюдает за тем, как Киеву помогают наращивать силы.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ заявил, что на сегодняшний день зарубежные партнеры поставляют Украине значительное количество современных вооружений. При этом и в самой стране активно идет процесс наращивания военного потенциала.

«И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой за этим всем, зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине», — объяснил Песков.

Ранее представитель Кремля назвал вбросами публикации западных СМИ о якобы готовящемся «вторжении» российской армии на Украину. По его словам, Россию пытаются выставить стороной, угрожающей урегулированию.