Актер Иван Охлобыстин: Наше кино еще не выросло до уровня таланта Александра Ильина — младшего

Актер театра и кино, наиболее известный зрителю по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», Александр Ильин — младший сегодня празднует 38-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Иван Охлобыстин.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках сериала «Интерны».

«Вне всяких сомнений, Саша — один из самых ярких представителей профессии. Бесконечно даровит. Он еще и происходит из актерской династии, там каждый член семьи — они дико комфортные и бесконечного актерского диапазона люди. За пять с половиной лет съемок я хорошо узнал Сашу с человеческой точки зрения. Это удивительный человек. Каждый день мы с ним импровизировали. Он не технарь, а художник высокого уровня. Кроме того, он бесконечно начитан. Дико умный парень», — рассказал актер.

Иван Охлобыстин также отметил, что, на его взгляд, Александру Ильину — младшему можно смело играть хоть былинных богатырей.

«Очень жалко, что до сих пор его актерский талант не раскрыт, в том смысле, что нет такого материала, в котором он мог бы себя реализовать хотя бы на часть того, что у него есть. Ему нужно играть эпических героев, исторические роли. Я его люблю!» — сказал собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Оставаться таким же бескомпромиссным, честным, сильным, смелым, мужественным художником. К сожалению, отечественное кинопроизводство еще не выросло до уровня таланта Александра Ильина — младшего», — подытожил кинорежиссер.

Ранее актер Иван Охлобыстин через ФАН поздравил с днем рождения артистку Оксану Фандеру. По его словам, она умеет глубоко проживать роли без потери личностного фактора.