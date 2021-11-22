Украинский эксперт Охрименко усомнился в возможности ВСУ начать наступление на Донбасс

Санкт-Петербург, 22 ноября. Возможность Вооруженных сил Украины начать полномасштабное наступление в Донбассе находится под большим сомнением. Такое мнение выразил экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее руководитель Главного разведывательного управления украинского минобороны Кирилл Буданов сообщил, что бойцы ВСУ применили на линии соприкосновения американские противотанковые комплексы (ПТРК) Javelin. При этом он отметил, что военная поддержка Вашингтона крайне важна для Киева, и она должна поступать в кратчайшие сроки.

В ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот», Охрименко отметил, что пока сложно говорить о том, по каким целям были применены ПТРК. Он напомнил, что ВСУ работают и по мирным объектам, однако по чему стреляли из Javelin, остается неясным.

«Применили, но непонятно против чего. Там просто применили то ли по зданиям, может быть действительно по танкам, но они далековато, поэтому сложно сказать. Может быть это были испытания или боевые действия, пока можем только гадать», — сказал экономист.

При этом эксперт усомнился в возможности украинской армии начать атаковать Донбасс. Несмотря на громкие заявления военачальников ВСУ, что им понадобится всего пара часов на зачистку юго-востока страны, в действительности это представляется маловероятным.

«На Украине нет ни одного политика, который может дать команду. Там ведь Порошенко пытался дать команду наступать на Донецк, но были против украинские военные», — заявил Охрименко.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил странам Североатлантического альянса создать в его стране спецмиссию и увеличить поставки вооружений в ВСУ. Он обратился к Канаде с просьбой повлиять на союзников НАТО и поставить Украине военную продукцию и средства радиоэлектронной борьбы.