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Мартиросян станет соведущим Урганта на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

Шоу-бизнес
Мартиросян станет соведущим Урганта на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»
TACC  /  Алешковский Митя

Москва, 22 ноября. Комик Гарик Мартиросян примет участие в 26-й церемонии премии «Золотой граммофон». Артист в качестве ведущего составит компанию шоумену Ивану Урганту. Церемония музыкальной премии «Золотой граммофон» состоится 10 декабря.

Церемония станет пятой в карьере комика. Ургант имеет значительно больше опыта в качестве ведущего «Золотого граммофона»: он вел мероприятие 14 раз. Уникальность мероприятия в том, что Мартиросян и Ургант встретятся впервые на одной сцене со времен программы «Прожекторперисхилтон», передает РИА Новости.

«В последний раз я вел церемонию «Золотой граммофон» 12 лет назад. И у меня накопилось, что сказать зрителям! Я долго ждал выхода на сцену Кремля — и меня будет не остановить», — поделился Мартиросян.

Кроме того, одним из самых интригующих событий станет встреча бывших участников группы Artik и Asti на премии «Золотой граммофон». Звезды могут воссоединиться на вечер церемонии, чтобы побороться за статуэтку с другими номинантами.

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мартиросян ургант золотой граммофон
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