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Публицист Рожин обвинил США в нарушении международных норм поставками Javelin для ВСУ

Армия
Публицист Рожин обвинил США в нарушении международных норм поставками Javelin для ВСУ
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 ноября. США заинтересованы в продолжении вооруженного конфликта в Донбассе. Именно поэтому американцы снабжают украинскую армию вооружением, заявил публицист Борис Рожин.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» он прокомментировал слова директора разведывательного управления минобороны Украины Кирилла Буданова. По его словам, ВСУ задействовали противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые станут сдерживающим фактором для войск ЛНР и ДНР наряду с турецкими ударными дронами Bayraktar.

Рожин не исключил, что украинские военные могут использовать Javelin для обстрелов гражданской инфраструктуры. В этой связи он обвинил США в нарушении международных норм снабжением ВСУ.

«США очень легко игнорируют всевозможные каноны международного права. Там, где они считают выгодным, они действуют, несмотря на какие-то международные ограничения», — сказал публицист.

По его словам, Вашингтон стремится поддерживать в Донбассе управляемый конфликт. Поставки вооружения как раз способствуют сохранению напряженности. Более того, уверен Рожин, Вашингтон наверняка заблокирует попытки граждан ДНР привлечь к ответственности украинских военных преступников за счет международных структур.

«Такие дела, конечно, не будут рассмотрены в силу опять же наличия права вето США», — объяснил эксперт.

В этой связи он напомнил, что американские власти давно не признают Международный уголовный суд, который ранее осмелился расследовать военные преступления США в Афганистане. Структуры, вроде ОБСЕ, Вашингтон также игнорирует.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко предложил странам Североатлантического альянса нарастить поставки вооружения для ВСУ. Также он призвал НАТО сформировать в Киеве специальную миссию.

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