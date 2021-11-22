Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 ноября 16:06
16:03
Происшествия
Подросток может находиться под завалами взорвавшегося дома в Махачкале
16:03
Технологии
Apple объявила отзывную кампанию iPhone 12 в России
16:01
Политика
Кот помешал обсуждению политической повестки Грузии в студии телекомпании «Кавкасия»
16:00
Происшествия
Труп четырехлетней девочки нашли в самарской квартире
15:59
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Мираж» Суханкина поделилась историей похудения на 30 килограмм
15:59
Общество
Построить город в Крыму с нуля: мэр высокотехнологичного Иннополиса поделился с ФАН опытом
15:57
Политика
Парламентарий Константинов: условия для Крымской весны создали еще 30 лет назад
15:57
Общество
Депутат Вассерман предложил модернизировать антинаркотическую пропаганду
15:56
Спорт
Непомнящий считает, что «Зенит» не испытает проблем в матче ЛЧ с «Мальме»
15:55
Экономика
Зарплаты жителей Чукотки и Магаданской области стали самыми высокими в России
Все новости

Отравление в школе №575: «Фирма Флоридан» все еще продолжает кормить детей
Общество
Отравление в школе №575: «Фирма Флоридан» все еще продолжает кормить детей
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Учеников школы №575, где 19 ноября, по данным Роспотребнадзора Санкт-Петербурга, произошло массовое отравление детей, до сих пор продолжает кормить компания «Фирма Флоридан», которую проверяет надзорное ведомство.

По данным источника ФАН, после массового отравления учеников школы №575 столовая так и не работает. Дети питаются так называемыми сухпайками, которые они приобретают в буфете. Вся еда находится в вакуумной упаковке. Помимо этого, несмотря на массовое отравление, продуктовые наборы для детей продолжает поставлять «Фирма Флоридан», которая и занималась обеспечением питания школьников.

Стоит заметить, что поставщик экстренно поменял людей, работающих в школьной столовой и в буфете, 19 ноября, когда и произошло отравление. Столовая не будет работать до того момента, пока Роспотребнадзор не проведет все необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Что касается состояния здоровья госпитализированного школьника младших классов, то он все еще находится в больнице. По данным источника ФАН, мальчик пошел на поправку. Остальные пятеро детей, почувствовавшие себя неважно после употребления школьной еды 19 ноября, также находятся под наблюдением врачей. На обед в пятницу в школе подавали свекольный салат с яйцом, гороховый суп, запеченную курицу и вареные макароны.

Отравление в школе №575: «Фирма Флоридан» все еще продолжает кормить детей
vk.com / Артур Парфенчиков

Естественно, что после массового отравления детей подняли шумиху и родители учеников. Руководству школы пришлось собрать родителей, чтобы разъяснить им, что же на самом деле произошло и как учебное заведение будет работать после данного инцидента. Помимо этого, представители родкома выступили с инициативой впредь контролировать питание школьников.

По данным источника ФАН, перед приходом проверки из прокуратуры руководство школы №575 распорядилось вымыть все учебное заведение и пищеблок. Заметим, что, по информации СМИ, в 2020 году на обеспечение питанием учебных заведений Приморского района претендовал «Комбинат социального питания Красносельского района», но Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу аннулировало торги, а правительству города пришлось проводить их заново.

АО «Фирма Флоридан», поставляющее питание в школу №575, где в пятницу, 19 ноября, по данным Роспотребнадзора Санкт-Петербурга, произошло массовое отравление детей, в конце прошлого года было поймано на грубейших нарушениях санитарных правил и норм. Компания не только игнорировала уборку помещений, но и не проводила дезинфекцию оборудования.

На данный момент Роспотребнадзор изъял пробы продуктов в школе №575, а также взял анализы у персонала блока питания и педагогического состава младших классов. Что именно послужило причиной отравления школьников, будет ясно после обнародования результатов всех анализов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Отравление в школе №575: «Фирма Флоридан» все еще продолжает кормить детей
отравление роспотребнадзор школьники столовая школьное питание фирма флоридан
Комментировать