Отравление в школе №575: «Фирма Флоридан» все еще продолжает кормить детей

Учеников школы №575, где 19 ноября, по данным Роспотребнадзора Санкт-Петербурга, произошло массовое отравление детей, до сих пор продолжает кормить компания «Фирма Флоридан», которую проверяет надзорное ведомство.

По данным источника ФАН, после массового отравления учеников школы №575 столовая так и не работает. Дети питаются так называемыми сухпайками, которые они приобретают в буфете. Вся еда находится в вакуумной упаковке. Помимо этого, несмотря на массовое отравление, продуктовые наборы для детей продолжает поставлять «Фирма Флоридан», которая и занималась обеспечением питания школьников.

Стоит заметить, что поставщик экстренно поменял людей, работающих в школьной столовой и в буфете, 19 ноября, когда и произошло отравление. Столовая не будет работать до того момента, пока Роспотребнадзор не проведет все необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Что касается состояния здоровья госпитализированного школьника младших классов, то он все еще находится в больнице. По данным источника ФАН, мальчик пошел на поправку. Остальные пятеро детей, почувствовавшие себя неважно после употребления школьной еды 19 ноября, также находятся под наблюдением врачей. На обед в пятницу в школе подавали свекольный салат с яйцом, гороховый суп, запеченную курицу и вареные макароны.

vk.com / Артур Парфенчиков

Естественно, что после массового отравления детей подняли шумиху и родители учеников. Руководству школы пришлось собрать родителей, чтобы разъяснить им, что же на самом деле произошло и как учебное заведение будет работать после данного инцидента. Помимо этого, представители родкома выступили с инициативой впредь контролировать питание школьников.

По данным источника ФАН, перед приходом проверки из прокуратуры руководство школы №575 распорядилось вымыть все учебное заведение и пищеблок. Заметим, что, по информации СМИ, в 2020 году на обеспечение питанием учебных заведений Приморского района претендовал «Комбинат социального питания Красносельского района», но Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу аннулировало торги, а правительству города пришлось проводить их заново.

АО «Фирма Флоридан», поставляющее питание в школу №575, где в пятницу, 19 ноября, по данным Роспотребнадзора Санкт-Петербурга, произошло массовое отравление детей, в конце прошлого года было поймано на грубейших нарушениях санитарных правил и норм. Компания не только игнорировала уборку помещений, но и не проводила дезинфекцию оборудования.

На данный момент Роспотребнадзор изъял пробы продуктов в школе №575, а также взял анализы у персонала блока питания и педагогического состава младших классов. Что именно послужило причиной отравления школьников, будет ясно после обнародования результатов всех анализов.