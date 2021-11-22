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Новая налоговая льгота может появиться в России

Экономика
Новая налоговая льгота может появиться в России
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 22 ноября. Комитет Госдумы по социальной политике предложил увеличить размер необлагаемой налогами величины доходов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Проект закона призван внести правки в существующий порядок налогообложения. Речь идет о том, чтобы доход физических лиц менее 10 тысяч рублей в месяц не облагался налогом (сейчас этот порог составляет 4 тысячи).

«За прошедший период инфляция составила более 200 %, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке», — говорится в тексте документа.

Если изменения будут приняты, они снимут лишнюю финансовую нагрузку с инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан, уточняет «ФедералПресс».

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее призвал заморозить переоценку кадастровой стоимости недвижимости в регионах.

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госдума налоги льготы нилов законопроект
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