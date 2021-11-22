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Стилист Рогов рассказал, кому противопоказан черный цвет в одежде
Шоу-бизнес
Стилист Рогов рассказал, кому противопоказан черный цвет в одежде
Prt Scr youtube.com  /  Рогов в деле

Популярный российский стилист Александр Рогов на своем шоу «Рогов в деле», идущем на телеканале СТС, жестко раскритиковал героиню за ее любовь к черному цвету в одежде. Девушка предпочитала данный оттенок, потому что хотела казаться стройнее, пишет Teleprogramma.pro

Рогов подчеркнул, что фигуру стройнят не только черные вещи. Он пояснил: главное, что нужно сделать в этом случае, — подогнать наряд по размеру. И какого цвета он будет — абсолютно неважно, по мнению стилиста.  

Выходом из положения, как отмечает Рогов, являются наряды, утягивающие плотненькие формы, а порой и подчеркивающие их. Именно поэтому идеальнее всего подойдут свободные и полуприлегающие модели. 

Стилист отметил, что черный цвет подходит не всем. Кому-то он действительно идет, а кому-то может запросто испортить жизнь. Героиня, появившаяся в новом выпуске «Рогов в деле», как раз из этих людей. 

«Ты светлокожая, светловолосая, светлоглазая. Тебе черный вообще носить нельзя!» — заявил Рогов, обращаясь к девушке. 

Александр Рогов — российский дизайнер и стилист, телеведущий. Он работал над такими популярными ТВ-проектами, как «Успеть за 24 часа», «Перезагрузка», «Большие надежды». Он построил серьезную карьеру за 15 лет, и сейчас его по праву можно назвать одним из лучших экспертов моды на постсоветском пространстве.

Александр не так давно попал на YouTube. В марте 2018 года он запустил свой канал ROGOV LIVE, где делает обзоры светских мероприятий и луков звезд, а также дает советы по моде и стилю и рассказывает о своей жизни. Помимо высоких профессиональных качеств, Рогов обладает мощной харизмой и неповторимым чувством юмора. Теперь он запустил шоу «Рогов в деле». Его видео всегда вызывают огромный интерес у зрителей.

 Ранее Александр давал советы по выбору трендовых брюк. 

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Все новости / Шоу-бизнес / Стилист Рогов рассказал, кому противопоказан черный цвет в одежде
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