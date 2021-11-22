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Песков назвал американские СМИ трубой для информационной кампании против России

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 14:10
Политика
Песков назвал американские СМИ трубой для информационной кампании против России
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Москва, 22 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросами появляющиеся в западных СМИ публикации о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину.

Представитель Кремля отметил, что подобная информация не имеет ничего общего с действительностью. По его словам, СМИ занимаются нагнетанием напряженности и пытаются выставить Россию стороной, угрожающей урегулированию.

По его словам, ряд американских изданий используются как труба для целенаправленной информационной кампании против России. Он также не исключил, что утверждения о якобы готовящемся «вторжении» могут быть камуфляжем для агрессивных помыслов Украины и силового решения конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что американская разведка предупредила страны НАТО о якобы возможном «вторжении» России на территорию Украины. Представители США утверждают, что у союзников практически не осталось времени, чтобы помешать Москве.

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украина песков вбросы вторжение
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