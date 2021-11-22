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Политолог Погребинский указал на двуличное отношение Евросоюза к мигрантам

Политика
Политолог Погребинский указал на двуличное отношение Евросоюза к мигрантам
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 22 ноября. Страны Евросоюза лицемерно относятся к миграционной проблеме. С таким мнением выступил украинский политолог Михаил Погребинский.

Ситуация на границе обострилась, сейчас там находятся тысячи нелегалов. Евросоюз обвиняет в кризисе Белоруссию, однако Минск отвергает все нападки. Погребинский поставил Евросоюз в неудобное положение из-за лицемерия в адрес мигрантов.

Эксперт напомнил, что европейцы учреждают целые миссии по спасению беженцев в Средиземном море. В это же время они спокойно относятся к насилию польских пограничников в адрес нелегалов в Белоруссии, что говорит об их двуличной позиции.

Политолог Погребинский указал на двуличное отношение Евросоюза к мигрантам
Global Look Press / Attila Husejnow

«И в этом смысле продвижение иракских мигрантов из Белоруссии ставит и Германию, и Европейский Союз в такую ситуацию: если "открыть ворота" и пропустить их, то тогда неясно, остановится ли этот поток. В Средиземном море они будто бы знают, где остановиться», — подчеркнул политолог в беседе с «Украиной.ру».

Ранее стало известно о смерти годовалого ребенка на границе между Польшей и Белоруссией. Его родители были беженцами и находились в критическом состоянии. Из логистического центра «Брузги» всего госпитализировали около 100 нелегалов, передает Национальная служба новостей. Некоторых доставили в медучреждения с тяжелой формой коронавируса.

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мигранты евросоюз погребинский
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