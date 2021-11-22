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Россиянам объяснили условия начисления новой выплаты в 5 тысяч рублей

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 14:10
Экономика
Россиянам объяснили условия начисления новой выплаты в 5 тысяч рублей
vk.com  /  культура.рф

Москва, 22 ноября. Вице-премьер России Татьяна Голикова объявила о возможности получить новую выплату от государства. На нее могут рассчитывать жители всех регионов.

Мера поддержки коснется россиян, ставших участниками государственной программы «Пушкинская карта». Такой бонус государство начало предоставлять в сентябре текущего года по поручению президента Владимира Путина. Суть в том, что людям предоставляется право бесплатного посещения различных культурных мероприятий. Оплачиваются они средствами, перечисленными на счет данной карты.

«Правда, у программы есть и свои условия. Так, например, хоть она и действует во всех регионах страны, получить "Пушкинскую карту" могут только россияне, возраст которых составляет от 14 до 22 лет», — уточняет KONKURENT.RU.

По словам Голиковой, в 2022 году размер начисляемой на карту для целевого использования суммы будет изменен. Сейчас она составляет 3 тыс. рублей, а будет равняться 5 тыс.

Министерство просвещения России намерено рассмотреть возможность распространения действия «Пушкинской карты» на педагогов, сообщил ранее глава ведомства Сергей Кравцов.

Директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов рассказывал, что «Пушкинскую карту» получили уже более 15 тысяч молодых ямальцев. Воспользоваться ею можно в 31 учреждении культуры и посетить около 200 мероприятий, сообщает «Север-Пресс».

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голикова выплаты пушкинская карта
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