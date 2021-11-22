У нас нет задачи спасти всех и вся: психолог Яковлева о профессии и проблемах своей сферы

22 ноября в России и в мире отмечается профессиональный праздник тех, кто лечит души, помогает найти себя и обрести жизненную гармонию. Речь, конечно же, о Дне психолога, который в нашей стране проводят вот уже 20 лет. По такому случаю ФАН решил пообщаться с представительницей этой важной на сегодня профессии — психологом, гипнотерапевтом и нутрициологом Екатериной Яковлевой.

Психолог: что это за специалист сегодня

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— Екатерина, как Вы выбрали для себя эту профессию? Совпали ли ожидания, которые были на старте карьеры, и реальность, которая есть у Вас как у уже успешного профессионала?

— Профессия психолога — это взрослая профессия. У меня это был осознанный выбор в качестве второго образования. И именно поэтому ожидания и реальность в моем случае совпали, ведь я знала, какие могут быть сложности, и что это — специальность, требующая постоянного развития и вложения средств. Но это — именно то, что доставляет мне удовольствие.

— Какими качествами должен обладать психолог? Кому точно не стоит идти в эту профессию?

— Сейчас профессия психолога стала популярной как никогда, и причин этому — несколько. Во-первых, развитие социальных сетей и пропагандирование в них «успешного успеха» приводят к тому, что появляется множество самоназванных экспертов, прошедших короткие курсы повышения квалификации. По закону у нас консультирование и терапию в сфере психологии могут проводить только магистры клинической психологии или магистры психологии, прошедшие профессиональную переподготовку по направлению «клиническая психология» и имеющие сертификат в том методе, в котором работают. А по факту российский рынок сейчас переполнен блогерами, которые не имеют данного образования, но проводят марафоны, способные причинить вред ментальному здоровью людей. Профессиональный стандарт есть, а контролирующего органа нет, поэтому имеем то, что имеем.

В профессию должны идти люди, которые любят и хотят обучаться и постоянно вкладывать в это свои ресурсы — как временные, так и финансовые. Те, кто во главу угла ставят помощь людям, а не финансовую прибыль, при этом понимая, что есть личные границы, и не делая своей целью спасти всех и вся, когда их об этом не просят. Я сталкивалась с таким ошибками в работе молодых коллег, которые находятся в эйфории от полученных знаний и хотят спасти всех: они начинают навязывать свою помощь, утверждая, что смогут изменить качество жизни, а в ответ получают негатив. И это ожидаемо, ведь помощь нужно оказывать тому, кто об этом попросил. Так что психологом должен быть тот, кто умеет слушать и анализировать полученную информацию. И это — люди с решенными внутренними психологическими проблемами, чтобы не переносить их на клиента.

фото из личного архива Екатерины Яковлевой /

— С какими проблемами клиенты приходят чаще всего? И с какими проблемами Вам как эксперту приходится сталкиваться?

— В психологии очень много методов и направлений работы. Поэтому помимо классических направлений — детский и семейный психолог — есть также личное консультирование по разным вопросам: карьерное консультирование, коучинг, работа с детско-родительскими отношениями, самооценкой и расстройствами пищевого поведения. При этом специалисты могут использовать разные подходы: гештальт-терапию, классический психоанализ, когнитивно-поведенческую терапию или эриксоновский гипноз. Я как советник председателя Общественного объединения «Нутрициологи России» работаю с расстройствами пищевого поведения в методе эриксоновского гипноза, и так как это взаимосвязано с перфекционизмом, детско-родительскими отношениями и самооценкой, то также работаю и с этими задачами.

— Меняется ли сейчас в нашем обществе отношение к психологам? Происходит ли осознание, что идти к психологу — не зазорно? И как сейчас меняется сама отрасль?

— В крупных городах, конечно, стало лучше. Сегодня нет такого: «Пойду к психологу — поставят клеймо на всю жизнь». Но страна у нас большая, и коллеги клинические психологи из ее отдаленных уголков говорят, что все-таки разницы между психологом и психиатром часто не видят. Справедливости ради стоит заметить, что и психиатры никому не ставят клеймо на лоб, а в работе с пищевым поведением особенно есть необходимость комплексной работы и психолога и психиатра. Поэтому идти к психологу и к психиатру — не зазорно, это люди, которые нацелены на помощь, а не на осуждение. Ведь если мы идем за помощью к любому другому врачу — то для того, чтобы нам стало лучше, чтобы улучшилось качество нашей жизни. Так же и с психологом — это специалист, который подсвечивает в уголках нашей души нужное и помогает убирать лишнее и деструктивное.

Но, конечно, работы в популяризации психологии и пояснении, кто является специалистом и как это проверить, предстоит еще много. Так, многие школьники не знают, что в их учебных заведениях есть такой специалист, и не понимают, чем он может быть им полезен. Поэтому боятся, что обращение к нему приведет к каким-то негативным последствиям.

Когда и зачем обращаться к психологу

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— Как понять, что пора к психологу, что нужна внешняя помощь, и сам уже не справляешься?

— Это, наверное, самое сложное, ведь нужно уметь отстраняться и видеть ситуацию со стороны. Поэтому люди чаще всего обращаются уже тогда, когда проблема очевидна. Но так как мы все родом из детства, то у каждого найдется, что рассказать психологу и с чем поработать.

— К психологу идут только с проблемами — или это заблуждение, и сеансы могут быть полезной профилактикой даже для успешных людей?

— Чем более успешен человек, тем больше у него консультантов, в том числе психологов, и это может быть не один психолог, а несколько, работающих в разных методах над разными задачами одновременно. Безусловно, если идет глубокая работа над какой-то травмирующей ситуацией, то консультирование по другим направлениям может прекращаться. Поэтому я бы провела обратную зависимость: чем менее успешен человек, тем меньше он понимает значимость и необходимость такого специалиста, как психолог. Такой человек будет искать разные отговорки для обесценивания труда данных специалистов.

— Сейчас развелось много коучей и других так называемых «недопсихологов». Как все-таки выбрать хорошего специалиста, к которому следует пойти?

— Как я уже сказала, контроль в этой области полностью отсутствует, и даже если вы пострадали от рук таких «недопсихологов», вам будет крайне сложно из-за двух вещей: нужно будет доказать сам факт обращения (чек или договор), а также провести экспертизу и доказать, что именно в результате терапии вам был причинен вред.

Выбор специалиста — это исключительно ответственность конечного пользователя услуги, поэтому обязательно запрашивайте дипломы об образовании. С 2009 года в России действует двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура — поэтому дипломы с 2015 года должны иметь запись «магистр клинической психологии» или «магистр психологии» плюс диплом о профессиональной переподготовке «клинический психолог». До 2015 года, соответственно, это специалист с удостоверением, подтверждающим право работы в указанном специалистом методе. Дипломы сейчас подделывают, меняют в них фамилии, но на сайте Рособрнадзора можно проверить документ любого специалиста по Федеральному реестру дипломов об образовании. И если диплома в списке нет, то это повод задуматься, стоит ли идти к данному человеку. И ни в коем случае не надо выбирать специалиста по количеству подписчиков в социальных сетях. Это не гарантирует наличия образования и качества оказываемых услуг.

— Обращаются ли психологи к психологам? Всегда ли можно здраво и объективно помочь самому себе? Начинаете ли вы «лечить» близких и друзей или удается четко разделить личное и профессиональное?

— У каждого психолога есть свой психолог. Но, опять же, законодательно у нас пока не закреплена и не контролируется личная терапия и супервизия психологов. Как только это станет обязательным, стоимость услуг психологов резко возрастет. Однако ответственные психологи, понимающие, что свой внутренний контейнер необходимо опустошать, регулярно посещают супервизора и проходят личную терапию, чтобы не переносить свои проблемы на клиентов. И, безусловно, у нас нет задачи спасти всех и вся, поэтому работа идет только по запросу. Никто не любит непрошенные советы, поэтому даже если психолог видит в окружающих то, с чем он мог бы эффективно поработать, он об этом молчит.