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Адель поблагодарила Spotify за блокировку функции «перемешивания» на ее новом альбоме

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 13:55
Общество
Адель поблагодарила Spotify за блокировку функции «перемешивания» на ее новом альбоме
Global Look Press  /  CBS

Лондон, 22 ноября. Британская певица Адель сообщила подписчикам в Twitter, что впервые обратилась с личной просьбой к сервису Spotify, чтобы отключить одну из функций на ее альбоме. Исполнительница осталась благодарна администрации площадки.

Новый альбом Адель под названием «30» вышел 19 ноября. Исполнительница практически сразу обратилась за помощью к Spotify, чтобы отключить опцию «перемешивания» композиций. Знаменитость отметила, что трек-лист пластинки нужно слушать именно в том порядке, который составляла она.

«Мы (музыканты. — Прим. ФАН) создаем определенный трек-лист, поскольку на это есть причины. Мы рассказываем историю, и их нужно слушать так, как мы задумывали», — пояснила исполнительница в Twitter.

Адель поблагодарила Spotify за блокировку функции «перемешивания» на ее новом альбоме
Prt Scr twitter.com / adele

Знаменитость отметила, что создатели сервиса отреагировали на ее просьбу и отключили функцию автоматического «перемешивания». В день релиза альбом прослушали более 60,7 миллиона раз только на сервисе Spotify. Пользователи в дальнейшем смогут сами «перемешивать» песни, но автоматически они будут звучать только по порядку.

Адель презентовала альбом спустя шесть лет после выхода сборника «25». В новых треках прослеживается тема отношений и развода певицы.

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адель песни альбом spotify
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