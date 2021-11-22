Bloomberg: США предупредили европейцев о готовящемся «вторжении» России на Украину

Вашингтон, 22 ноября. Американская разведка предполагает, что Россия якобы может планировать вторжение на Украину в начале 2022 года с трех направлений, в том числе через территорию Белоруссии, пишет агентство Bloomberg.

В публикации говорится, что на минувшей неделе США предупредили европейских союзников о готовящейся «атаке». Они предоставили им карты, на которых показано якобы наращивание российских войск для подготовки «вторжения». Американская разведка заявляет, что ВС РФ якобы могут пересечь украинскую границу со стороны Крыма, а также через Белоруссию, задействовав при этом около 100 тысяч солдат.

Сообщается также, что Москва якобы призвала «десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе». При этом агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американском правительстве пишет, что США при президенте Джо Байдене продемонстрировали готовность к использованию «инструментов» для противодействия России.

Отметим, что в последнее время западные страны и Украина заявляют о якобы «агрессивных действиях» со стороны России у украинских границ. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Он также опроверг заявления о стягивании войск к границе. Он отмечал, что истерика вокруг этой темы нагнетается искусственно.

Ранее сообщалось, что США хотят, чтобы Россия и Украина столкнулись в войне. По мнению экспертов, украинский лидер Владимир Зеленский делает для этого все возможное.