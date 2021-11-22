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Россияне смогут дистанционно оформить единовременную выплату пенсионных накоплений

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 13:51
Экономика
Россияне смогут дистанционно оформить единовременную выплату пенсионных накоплений
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 22 ноября. Гражданам, желающим получить единовременные пенсионные выплаты, больше не потребуется отправлять документы по почте или посещать Пенсионный фонд. Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что такая система окажется более удобной.

Возможность удаленного оформления избавит от необходимости ходить по инстанциям и стоять в очередях. Это согласуется с целью правительства по созданию технологичной и проактивной среды.

«Новое решение касается единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам. Граждане, которые имеют на нее право, смогут теперь подать заявку и направить документы дистанционно — через портал государственных услуг», — объяснил Мишустин.

Соответствующее постановление уже подписано, сообщает «ФедералПресс».

Пользователи ранее получили возможность через «Госуслуги» получить справки о социальных выплатах, размере пенсии и другой информации.

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госуслуги пенсия мишустин пфр цифровизация пенсионные накопления
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