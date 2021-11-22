Политолог Семченко: ВСУ ударили в Донбассе американскими Javelin для отвлечения внимания

Санкт-Петербург, 22 ноября. Решение украинского командования задействовать в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin скрывает под собой конкретные цели Киева, заявил политолог Александр Семченко.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» он прокомментировал слова директора Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова. Тот утверждал, что ВСУ задействовали комплексы Javelin, которые станут сдерживающим фактором для войск ЛНР и ДНР наряду с турецкими ударными дронами Bayraktar.

Семченко уверен, что действия Киева призваны за счет создания новых очагов напряженности отвлечь внимание от более важных для Украины тем.

«Это перемещение внимания, создают новые очаги общественной напряженности, чтобы показать, что есть другие более важные актуальные темы», — объяснил аналитик.

Он также прокомментировал решение жителей Донбасса обратиться в ООН с исками против украинских политиков. По мнению Семченко, киевские военные преступники понесут наказание лишь после того, как их сдадут покровители.

Ранее граждане ДНР Виктор Баркалов и Вадим Шулак обратились в Международный суд, Международный уголовный суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Безопасности ООН, а также правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. Они передали международным инстанциям данные о военных преступлениях Киева против населения Донбасса.