Лукашенко: Белоруссия не хочет обострения отношений с Польшей из-за мигрантов на границе

Минск, 22 ноября. Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе чревата обострением отношений между Минском и Варшавой. Хотелось бы избежать катастрофического сценария развития событий, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, усугубление обстановки с мигрантами у рубежей ЕС может привести к неприятным последствиям, включая открытый вооруженный конфликт. Белоруссия намерена доказать Польше, что не собирается вести варварскую внешнюю политику и избегать «перегибов», подчеркнул президент республики.

«Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения», — отметил Александр Лукашенко.

В самой Варшаве опасаются, что президент Белоруссии может воспользоваться «турецким сценарием» и «выбить» с помощью мигрантов необходимые преференции от ЕС. Как пишет НСН, Александр Лукашенко намерен добиваться от официального Берлина эвакуации беженцев на территорию Евросоюза.