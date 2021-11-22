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Лукашенко: Белоруссия не хочет обострения отношений с Польшей из-за мигрантов на границе

Политика
Лукашенко: Белоруссия не хочет обострения отношений с Польшей из-за мигрантов на границе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 22 ноября. Ситуация с беженцами на белорусско-польской границе чревата обострением отношений между Минском и Варшавой. Хотелось бы избежать катастрофического сценария развития событий, заявил президент республики Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, усугубление обстановки с мигрантами у рубежей ЕС может привести к неприятным последствиям, включая открытый вооруженный конфликт. Белоруссия намерена доказать Польше, что не собирается вести варварскую внешнюю политику и избегать «перегибов», подчеркнул президент республики.

«Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения», — отметил Александр Лукашенко.

В самой Варшаве опасаются, что президент Белоруссии может воспользоваться «турецким сценарием» и «выбить» с помощью мигрантов необходимые преференции от ЕС. Как пишет НСН, Александр Лукашенко намерен добиваться от официального Берлина эвакуации беженцев на территорию Евросоюза.

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беженцы мигранты белоруссия польша лукашенко граница
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