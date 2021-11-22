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Телеведущую Бородину возмутили обвинения в публикации «вульгарных» фото

Шоу-бизнес
Телеведущую Бородину возмутили обвинения в публикации «вульгарных» фото
Pr Scr instagram.com  /  @borodylia

Москва, 22 ноября. Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина обратилась к хейтерам, которые все чаще обвиняют ее в публикации «вульгарных» фото. Блогер заявила, что не размещает в Сети ничего провокационного.

Бородина задалась риторическим вопросом, почему пользователи Сети не видят разницу между действительно «вульгарными» фотографиями и теми снимками, которые появляются в ее ленте. По мнению телеведущей, она имеет право оставлять в аккаунте любые кадры. Таким образом блогер хочет сохранить их на память.

«Надо уже уметь отличать пошлятину от стильной истории. У меня-то уж точно не способ заработка мое тело, и привлекать внимание мужиков нет никакой необходимости», — высказалась Бородина в Instagram.

Телеведущую Бородину возмутили обвинения в публикации «вульгарных» фото
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Блогер отметила, что не отвечает на сообщения, которые ей пишут незнакомцы после развода с предпринимателем Курбаном Омаровым. Бородина, кроме того, подчеркнула, что не понимает возмущенных женщин, реагирующих на ее наряды.

«Вы не мой парень, не мои мужья, не близкие мне люди, почему вас это до жути бесит?» — поинтересовалась теледива у подписчиц.

Экс-жена Омарова посоветовала россиянкам больше уделять времени себе, работать над телом, чтобы полюбить его. Большинство подписчиков разделили позицию кумира, поддержав в комментариях.

Бородина после развода заговорила об идеальном мужчине. Она заявила, что завоевать ее сердце сможет заботливый и чуткий представитель сильного пола.

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дом-2 критика бородина омаров
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