Блогер Шарий расшифровал речь Зеленского с просьбой отстранить его от власти

Киев, 22 ноября. В своей поздравительной речи в честь годовщины начала майдана Владимир Зеленский, явно сам того не понимая, призвал украинский народ всеми силами с ним бороться.

Свою расшифровку странного поздравления украинского президента на суд подписчиков представил известный журналист и блогер Анатолий Шарий, отметив, что речь Зеленского можно с уверенностью назвать одной большой оговоркой по Фрейду, которая может быть реализована в самом ближайшем будущем.

«У вас есть праздник достоинства, если вы не знали. Есть праздник послушания, есть непослушания, есть достоинства. Но он там кое-что шире рассказал, потому что, по сути, в этом видео Зеленский призвал украинцев бороться, активнее бороться с ним и отстранить его, в конце концов, от власти. Не бояться и не быть рабами», — раскрыл подоплеку странного обращения президента блогер.

В своей речи Владимир Зеленский несколько раз назвал неким редким достижением достоинство и свободу. Анатолий Шарий иронично отметил, что для других народов это является обыденностью, а преподносить это как особый дар — либо глупость, либо осознанное унижение украинцев. Блогер обратил внимание на слова президента о том, что, если власть не слышит свой народ, не бывает слишком громких требований.

Pr Scr youtube.com / Анатолий Шарий

«Он намекает вам друзья, выходить бороться уже радикальными методами. Он же сам говорит: «Когда власть не слышит». А сам он вас слышит? Нет. Он призывает вас к сопротивлению. Это хорошо. Это видео надо распространять. Он открыто просит, чтобы украинцы его не забыли и наказали, за то, что он хотел лишить всех свободы. Он призывает снести и следующую власть, если начнут с ним договариваться о неприкосновенности. Зеленский, в принципе, открыто говорит: «Снесите меня, наконец, отстраните от власти любыми способами. Он прямо просит об этом. И если это оговорка (а так и есть), то она будет у него последней», — пообещал Шарий.

Украинский гарант призвал украинцев отбросить навсегда роль жертвы и никому не позволять лишать себя свободы и достоинства. По мнению журналиста, эти слова можно интерпретировать как прямой призыв оказывать сопротивление, даже если ты стал жертвой репрессий СБУ. А ведь именно с помощью этой службы под руководством его друга детства Баканова Зеленский вводит массовые репрессии против собственных граждан, жестко подавляя любое проявление свободы и инакомыслия.

Также Шарий подловил украинского президента на глупом упоминании провокации ВМСУ в Керченском проливе. Зеленский хотел представить украинских моряков, как героев, которые даже под арестом продолжали смеяться и петь гимн Украины, но в итоге лишь противопоставил вежливых российских силовиков, достойно обращавшихся с задержанными провокаторами, с палачами из СБУ, на допросе у которых точно никто никогда не смеется. Блогер уверен, что это еще одна большая ошибка Зеленского, ведь многие украинцы своими глазами видели, как вольготно себя вели их соотечественники якобы в плену, и в то же время многие знают, что на самом деле творится в застенках украинской службы безопасности.

В общем и целом, вся речь Зеленского при внимательном прослушивании превращается в открытый призыв к борьбе с ним вплоть до свержения. Шарий признал, что у президента и до этого было немало проблем с подобными обращениями, но это стало первым не особо завуалированным призывом к борьбе против власти. Авторы этой речи поиздевались над Владимиром Зеленским и серьезно его подставили. Украинское общество сейчас раскалено настолько, что это неадекватное поздравление-призыв может подтолкнуть народ к восстанию и очередному майдану.

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