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Мишустин заявил о смягчении условий для получения статуса резидента в промкластерах

Экономика
Мишустин заявил о смягчении условий для получения статуса резидента в промкластерах
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 ноября. Правительство РФ смягчит условия получения статуса резидента в некоторых промышленных кластерах, сообщил на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин.

Будут изменены требования, при соблюдении которых компании смогут войти в состав формируемых на базе кооперационных связей промышленных кластеров.

«Правительство смягчает требования для вхождения в состав промышленных кластеров, которые формируются на основе кооперационных связей. Теперь их резидентами могут стать и структуры, которые еще не имеют договорных отношений с другими участниками», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Таким компаниям дается три года на налаживание производства и заключение контрактов с резидентами на закупку и поставку продукции, отметил Мишустин. Также снижены требования по уровню кооперации внутри кластера (с 20% до 10%) для ряда регионов с особенно сложной социально-экономической ситуацией.

Российские власти ранее выделили 1,4 млрд рублей на помощь сельскому хозяйству в дальневосточных регионах, которое пострадало от чрезвычайной ситуации.

Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая ожидает, что в IV квартале национальная экономика вырастет. Решающим фактором станет увеличение добычи полезных ископаемых, цитирует ее «ФедералПресс».

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правительство бизнес мишустин промышленные кластеры
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