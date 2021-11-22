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Ученые Тель-Авивского университета разработали ИИ для распознавания лжи с точностью в 73%

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 13:38
Наука
Ученые Тель-Авивского университета разработали ИИ для распознавания лжи с точностью в 73%
pixabay.com

Тель-Авив, 22 ноября. Специалисты Тель-Авивского университета (Израиль) представили систему, способную определять ложь с точностью в 73%. Она была основана на технологии искусственного интеллекта. Описание системы было опубликовано в журнале Brain and Behavior.

Искусственный интеллект анализирует изменения в движениях мышц лица человека, позволяя выявлять ложь. Все движения лица фиксировались с помощью специальных наклеек, содержащих в себе электроды. В ходе исследования выяснилось, что некоторые люди задействуют исключительно мышцы щек, говоря неправду, в то время как другие применяют мышцы бровей. Авторы научной работы подчеркивают, что это создает необходимость в создании точной технологии распознавания лжи.

«Многие исследования показали, что почти невозможно определить, когда человек лжет, даже следователи не могут этого знать наверняка», — отметили ученые.

Отмечается, что точность данного устройства ниже, чем у обычных полиграфов, однако в настоящее время искусственный интеллект системы находится на ранней стадии развития. Предполагается, что со временем его эффективность будет повышена.

Как сообщалось ранее, российская компания «Фора диджитал» разработала онлайн-систему, получившую название RiskControl. Она позволяет выявлять ложь на основе анализа спектра частот голоса человека.

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искусственный интеллект разработка ложь
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