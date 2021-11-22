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Вика Цыганова раскритиковала «бездарное» выступление Ваенги под песню Михаила Круга

Шоу-бизнес
Вика Цыганова раскритиковала «бездарное» выступление Ваенги под песню Михаила Круга
Федеральное агентство новостей

Москва, 22 ноября. Шансонье Вика Цыганова показала пронзительное выступление в проекте «Суперстар» и вспомнила неоднозначный музыкальный номер певицы Елены Ваенги. Артистка осудила звезду за неудачное шоу.

Вика Цыганова для номера выбрала хит Михаила Круга «Золотые купола». Певица появилась на сцене под аккомпанемент татуированного пианиста, а саму исполнительницу окружала колючая проволока. Цыганова не смогла сдержать слез во время эмоционального музыкального номера.

Артистка вспомнила, как год назад в программе «Три аккорда» певица Елена Ваенга выступила с песней «Золотые купола». Цыганова призналась в беседе с изданием «СтарХит», что пришла в ужас от неоднозначного номера артистки.

«Увидев тогда номер, я закричала: «Лена, ты с ума сошла? Что за кошмар?». Не знаю, как она отмоется от этого ужаса. Саму песню невозможно испортить, поэтому Ваенга не измазала ее своим бездарным исполнением, а измазалась сама», — раскритиковала певица Ваенгу.

Цыганова подчеркнула: артистка не стала просить прощения после неоднозначного выступления под композицию, автором которой является ее муж — поэт Вадим Цыганов. Поэтому певица уверена, что ее супруг может подать в суд на Ваенгу за использование песни.

Елена Ваенга временно поставила на паузу музыкальную карьеру на фоне пандемии. Артистка рассказала, как изменилась ее жизнь во время вынужденного отпуска от гастролей.

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певица цыганова ваенга
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