Дочь покойной Нины Руслановой рассказала, что актриса боролась за жизнь с октября

Москва, 22 ноября. Актриса Олеся Рудакова не хотела делать громких заявлений после смерти матери Нины Руслановой, но не смогла проигнорировать недостоверные сообщения. По ее словам, покойная артистка боролась за жизнь с октября.

В Сети распространилась информация о том, что Русланова якобы попала в больницу с положительным результатом теста на коронавирус только в ноябре. Дочь актрисы Рудакова отреагировала на сообщения и заявила, что они не соответствуют действительности. По ее словам, звезда «Собачьего сердца» еще в октябре пришла в больницу с жалобами на самочувствие.

«25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки. На четвертый день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию, влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип и, не дожидаясь гистологии, его удалили. Мама оставалась в реанимации», — написала Рудакова на своей странице в Facebook.

Исполнительница роли девочки на качелях в мини-сериале «Профессия — следователь» заявила, что самостоятельно покупала лекарства для Руслановой. Она утверждает, что у матери развилась больничная пневмония, пока та находилась в медицинском учреждении. Компьютерная томограмма, сделанная в реанимации, не показала ничего, кроме бронхита, а спустя пять дней выяснилось, что актриса все-таки заражена COVID-19.

Единственная дочь Руслановой заявила, что семье постоянно приходилось через главврачей добиваться оказания своевременной помощи пациентке. В итоге организм актрисы не справился, она умерла 21 ноября на 76-м году жизни.

Прощание с народной артисткой России состоится в Доме кино 24 ноября. Похоронят знаменитость на Троекуровском кладбище Москвы.