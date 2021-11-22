Депутат Картаполов напомнил руководству НАТО о сроках танкового броска к Ла-Маншу

Лондон, 22 ноября. Перед тем как вмешиваться в ситуацию на польской границе и повышать ставки по Украине британцам стоило бы вспомнить, насколько быстрым может быть военный ответ РФ на агрессию.

С таким предупреждением с адрес руководства НАТО, и британских военных чиновников в частности, в эфире политического ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат попытался спрогнозировать ответные действия РФ в случае эскалации ситуации на Украине и на белорусско-польской границе на фоне того, что Великобритания уже отправила своих солдат в Польшу и пообещала прислать целый батальон спецназа в помощь Киеву в случае реальной военной угрозы.

Парламентарий отметил, что в руководстве НАТО, а также в британском правительстве, раз уж речь пошла о сомнительных манипуляциях Лондона, должны прекрасно понимать каким может быть военный ответ Москвы. Еще совсем, казалось бы, недавно, когда прообраз НАТО противопоставлял себя Варшавскому блоку, британцы знали, что на танковый марш-бросок к Ла-Маншу советским войскам понадобится не больше суток. С тех пор в этом плане, по сути, ничего не изменилось, кроме разве что, маршрута.

Федеральное агентство новостей /

«Я просто вспоминаю свою военную юность. Будучи лейтенантом в группе советских войск в Германии, я был командиром разведвзвода. Меня привезли на границу с Западной Германией, где был мой наблюдательный пост — всего около 50 километров от Гамбурга. Мне начальник разведки говорит: «Картаполов, вот здесь ты должен стоять, передний край у тебя сзади в полутора километрах, но отсюда ты уходить не должен ни при каких обстоятельствах». Тогда было два мощнейших противостоящих друг другу военных блока. Нам оттуда до Ла-Манша танковым марш-броском было не больше суток. Все же можно легко возобновить, только маршрут для танковых войск будет немного другим. В НАТО ведь знают это, и в Лондоне явно не забыли», — обрисовал ситуацию депутат Госдумы.

Владимир Соловьев иронично отметил, что Андрей Картаполов своим напоминанием о сроках танкового марш-броска заставил британцев вздрогнуть.

«Ну и пусть вздрогнут. Они же хотят, чтобы мы время от времени вздрагивали, вот пусть и дрожат сами постоянно. В той же Британии должны помнить, что на каждый их агрессивный шаг Россия примет контрмеры. Военное ли, политическое ли, но противодействие несомненно будет вплоть до того же броска на танках к Ла-Маншу», — предупредил британцев и их союзников по НАТО Картаполов.

Депутат также добавил, что Россия может нивелировать угрозу с украинской стороны предельно оперативно и эффективно, о чем также должны помнить в первую очередь британцы, собирающиеся слать в помощь Киеву спецназ. Сколько бы бойцов они там ни высадили, если кто-то на Украине с их подачи или при участии выстрелит в сторону России, ответ будет быстрым и жестким. И удары будут наноситься в первую очередь по центрам принятия решений.

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