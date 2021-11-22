Волгоградский Дворец культуры продается за 18 миллионов рублей

Волгоград, 22 ноября. В областном центре продают бесхозное здание Дворца культуры. Пятиэтажный дом был выставлен на торги 19 ноября. Озвучена начальная стоимость объекта — 18,9 миллиона рублей, сообщает «Волгоградская правда». Учреждение культуры уже очень давно не используется по назначению. Для жилья здание непригодно, поэтому покупательского ажиотажа не наблюдается. Уже объявлено, что цена объекта будет снижаться каждые пять дней. Также на портале «Торги России» появилась информация, что дополнительное снижение стоимости возможно и при отсутствии покупателей. Собственником здания является ООО «Паритет», не так давно признанное банкротом.

Ранее ФАН рассказывал о необычном лоте, появившемся на сайте аукционного дома «Литфонд». На торги выставлено нераспечатанное письмо лидеру культовой рок-группы «Кино» Виктору Цою.