Неизвестные обезглавили "петуха в вышиванке" под окнами офиса Зеленского

Киев, 22 ноября. Скульптуру «петуха в вышиванке» под окнами Офиса президента Украины Владимира Зеленского обезглавили неизвестные. Произведение украинской художницы Марии Примаченко «продержалось» лишь несколько месяцев.

«Петух в вышиванке» или, как его окрестили некоторые киевляне «петух в косоворотке», не снискал большой народной любви среди простых украинцев. Как отметил журналист Валерий Калныш, осквернение произошло вскоре после очередных акций протеста у офиса главы государства.

«После эфира поехал на Майдан. Сходил к ОП. Тихо уже. Митингующих нет, полиции несколько человек. Вот только я не понял, а почему петух без головы?» — задался вопросом на своей странице в Facebook репортер.

Фигура президента Украины Владимира Зеленского вызывает среди простых граждан все больше негатива. Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос показал неприличный жест в сторону главы государства в ходе одного из заседаний.