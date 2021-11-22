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Более 500 пассажиров высадили из общественного транспорта в Татарстане из-за отсутствия QR-кодов
Общество
Более 500 пассажиров высадили из общественного транспорта в Татарстане из-за отсутствия QR-кодов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Казань, 22 ноября. Руководство «Метроэлектротранса» отчиталось о первых результатах начавшихся проверок QR-кодов у пассажиров.

Как напомнили в организации, власти Татарстана распорядились об обязательном наличии QR-кодов у граждан, собирающихся воспользоваться городским общественным транспортом, сообщают «Известия Мордовии».

Между тем утром 22 ноября, по данным «Метроэлектротранса», в Казани пришлось высадить уже более 500 пассажиров, у которых отсутствовало подтверждение факта вакцинации от COVID-19 или медотвод.

Ранее ФАН сообщал, каким образом в РЖД планируют организовать проверку QR-кодов о вакцинации от COVID-19 у пассажиров на железнодорожном транспорте.

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транспорт проверка qr-код
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