Более 500 пассажиров высадили из общественного транспорта в Татарстане из-за отсутствия QR-кодов

Казань, 22 ноября. Руководство «Метроэлектротранса» отчиталось о первых результатах начавшихся проверок QR-кодов у пассажиров.

Как напомнили в организации, власти Татарстана распорядились об обязательном наличии QR-кодов у граждан, собирающихся воспользоваться городским общественным транспортом, сообщают «Известия Мордовии».

Между тем утром 22 ноября, по данным «Метроэлектротранса», в Казани пришлось высадить уже более 500 пассажиров, у которых отсутствовало подтверждение факта вакцинации от COVID-19 или медотвод.

Ранее ФАН сообщал, каким образом в РЖД планируют организовать проверку QR-кодов о вакцинации от COVID-19 у пассажиров на железнодорожном транспорте.