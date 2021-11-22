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Евросоюз намерен вводить санкции за попытки сорвать выборы в Ливии

Весь мир
Евросоюз намерен вводить санкции за попытки сорвать выборы в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Брюссель, 22 ноября. Официальный представитель ЕС на Ближнем Востоке и в Северной Африке Луис Мигель Буэно подтвердил намерение Евросоюза ввести санкции в отношении тех, кто пытается сорвать избирательный процесс в Ливии. Плебисцит запланирован на 24 декабря.

В заявлениях для прессы чиновник сообщил, что Европейский союз принял правовую основу. Документ позволяет налагать целенаправленные ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций, которые препятствуют парламентским и президентским выборам в североафриканской стране. Он добавил, что этот шаг реализуется в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2571 от 2021 года.

Представитель ЕС в этой связи упомянул прошедшую в начале месяца международную конференцию в Париже. Мероприятие показало, что приоритетом на данный момент является проведение плебисцита в соответствии с ранее установленным графиком.

«Мы готовы мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Ливии во время этого сложного процесса», — сказал Луис Мигель Буэно.

По его словам, урегулирование конфликта в североафриканской стране может проводиться только политическим путем. Необходимо внутриливийское решение, которое бы обеспечило восстановление суверенитета и территориальной целостности государства.

Ранее глава ФЗНЦ Максим Шугалей осудил действия премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы. Последний дал несколько неоднозначных заявлений, направленных на срыв президентских и парламентских выборов.

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