Москва, 22 ноября. Озвучивший ранее уже рассмотренную СМИ и специалистами версию о причинах гибели российской подлодки «Курск» экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов может знать больше, чем может сказать.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец оценил правдоподобность версии Попова об истинных причинах гибели «Курска». Ранее адмирал заявил, что в августе 2000-го подводная лодка могла затонуть из-за столкновения с субмариной НАТО.

Баранцу не совсем понятно, почему адмирал решил именно сейчас снова поднять этот вопрос. Он не исключает, что это могло произойти из-за испортившихся отношений между Россией и США. Именно поэтому Москва устами Попова решила напомнить миру про неоплаченный «должок». Он подчеркнул, что специалисты в прошлом серьезно относились к версии о причастности Запада к гибели российских моряков, поэтому Попов может оказаться прав в своих догадках.

Федеральное агентство новостей /

«США не отрицали присутствие своей субмарины в районе трагедии, которая, кстати, в тот же день рванула на ремонт в один из портов Норвегии», — говорит Баранец.

Ранее Попов заявил, что субмарина НАТО следила за подлодкой «Курск» и слишком близко подошла к ней, вследствие чего произошло столкновение. По официальной версии, причиной трагедии стал взрыв торпеды на борту и последующая детонация боезапаса.