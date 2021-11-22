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Польский политолог Пискорский: Лукашенко может «выбить» преференции по беженцам от ЕС

Политика
Польский политолог Пискорский: Лукашенко может «выбить» преференции по беженцам от ЕС
Федеральное агентство новостей

Варшава, 22 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сумел провернуть у самых границ ЕС хитрый политический маневр, который может озолотить официальный Минск и довести до истерики коллективный Запад. Об этом заявил польский политолог Матеуш Пискорский.

Эксперт указал на то, что в ситуации с беженцами, скопившимися на польско-белорусских рубежах, Лукашенко пошел по «турецкому пути», решив использовать сложившуюся ситуацию для получения прямой политической и экономической выгоды. Ранее аналогичный маневр провернул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и ему удалось «выбить» для Анкары множество преференций.

По мнению польского обозревателя, политический капитал в виде беженцев Лукашенко может конвертировать двумя различными способами. Первый — вынудить официальный Брюссель выплачивать Минску компенсации за содержание беженцев. Второй — использовать сложившуюся ситуацию для снятия или ослабления санкционного режима. Несмотря на то, что в обоих случаях Польша и страны Балтии выразят белорусскому лидеру решительный протест, эти сценарии вполне осуществимы, подчеркнул Пискорский.

Польский политолог Пискорский: Лукашенко может «выбить» преференции по беженцам от ЕС
Global Look Press / Attila Husejnow

«Так что вполне возможно, что Белоруссия в обмен на то, что сможет остановить миграционный поток, получит определенные средства, или, может быть, получит определенное смягчение санкционного режима. Посмотрим. Конечно, с санкционным режимом сложнее, потому что Польша, Литва, Латвия, Эстония будут, конечно, выступать против отмены любых санкций, точнее, даже за введение новых санкций», — объяснил колумнист издания «Польская мысль».

Поведение официальной Варшавы в отношении Минска и беженцев уже вызвало негативную реакцию со стороны Лукашенко. Белорусский лидер предупредил поляков о негативных последствиях их «диких» выпадов. Также, пишет НСН, официальный Минск будет требовать от властей ФРГ провести эвакуацию скопившихся на границе ЕС мигрантов.

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беженцы евросоюз белоруссия польша лукашенко
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