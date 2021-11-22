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Ольга Бузова на коленях поблагодарила зрителей за поддержку ее команды в «X-Фактор»

Шоу-бизнес
Ольга Бузова на коленях поблагодарила зрителей за поддержку ее команды в «X-Фактор»
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Минск, 22 ноября. Телеведущая Ольга Бузова эмоционально отреагировала на успехи подопечных в проекте «X-Фактор». Артистка эмоционально обратилась к зрителям после победы команды.

Ольга Бузова стала наставником команды артистов в белорусской версии шоу «X-Фактор». Телеведущая смогла завоевать завоевать любовь и признание публики благодаря начинающим исполнителям: Виктории Поплевченковой, Андрею Панисову, Дмитрию Кексову и Никите Белько.

Для многих стало неожиданностью, что именно команда Бузовой вырвалась в лидеры проекта. Артистка оказалась в таком восторге, что поблагодарила зрителей за поддержку, стоя на коленях.

«Я очень благодарна всем, кто голосовал. Спасибо вам большое. Я еще раз убеждаюсь, что у меня самая лучшая команда», — поделилась эмоциями телеведущая.

Ольга Бузова на коленях поблагодарила зрителей за поддержку ее команды в «X-Фактор»
Prt Scr youtube.com / X Factor Belarus

Музыкальному критику Сергею Соседову также удалось вывести весь состав участников в следующий этап шоу. Однако до победы дойдет лишь один исполнитель, не исключено, что им может стать подопечный Бузовой.

Ранее Соседов назвал реальный гонорар Бузовой за белорусский «X-фактор». Так, музыкальный критик назвал фейком информацию о вознаграждении певицы в 500 тыс. долларов за участие в съемках.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова на коленях поблагодарила зрителей за поддержку ее команды в «X-Фактор»
бузова реалити-шоу Х-Фактор
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