Единый день бесплатной юридической помощи пройдет в Марий Эл

Йошкар-Ола, 22 ноября. Жители Марий Эл смогут получить бесплатную юридическую помощь 26 ноября 2021 года.

Как пояснили в региональном отделении Ассоциации юристов России, консультационные услуги жителям будут оказываться в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи. Любой обратившийся сможет получить устную или письменную юридическую консультацию, в случае необходимости ему помогут оформить правовые документы, сообщает ИА «МедиаПоток».

На вопросы граждан 26 ноября ответят представители органов судебной, исполнительной и законодательной властей Марий Эл, адвокатуры, нотариата, юридического бизнеса и профильных вузов.

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