Сергей Жигунов сообщил об угрозах со стороны кинокомпании «Амедиа»

Москва, 22 ноября. Заслуженный артист России Сергей Жигунов через суд требует признать себя соавтором сценария сериала «В парке Чаир». Из-за этого актер, по его словам, получил угрозы со стороны кинокомпании «Амедиа».

Жигунов обратился за помощью в Лефортовский суд Москвы пару месяцев назад. В исковом заявлении он указал, что хочет добиться не только признания себя соавтором сценария к новому проекту, но и запретить дальнейшее его использование в производстве киноленты. Актер отметил, что хотел мирным путем все урегулировать, но не получилось.

«После длительных и ничем не закончившихся переговоров я был вынужден направить досудебную претензию в адрес «Амедиа». Ответ пришел неожиданный — за то, что я подаю в суд, мне угрожают прокуратурой. Возможно, это корпоративная этика «Амедиа» в общении с деловыми партнерами, я на них в суд — они меня в тюрьму, а возможно — новое слово в юриспруденции», — заявил Жигунов в разговоре со «СтарХитом».

Следующее заседание по делу об авторском праве запланировано на первую половину декабря. Представители Жигунова планируют представить доказательства, которые подтверждают его участие в создании сценарии сериала. В настоящее время многоэпизодная лента находится на стадии монтажа, но из-за скандала вокруг нее может не выйти на экраны.

Жигунов ранее заявил, что сделал все возможное, чтобы решить вопрос в досудебном порядке, ведь скандал может ударить по репутации миллиардера Леонарда Блаватника. Именно ему принадлежит «Амедиа».