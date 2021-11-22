Ашот Хачатурянц занял пост президента РПЛ

Москва, 22 ноября. Ашот Хачатурянц занял должность главы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Пресс-служба РПЛ сообщила на официальном сайте об избрании Ашота Хачатурянца президентом лиги. С 5 октября он занимал пост исполняющего обязанности президента организации. Хачатурянц стал седьмым президентом в истории РПЛ. До этого пост главы лиги на протяжении 14 лет занимал Сергей Прядкин. Хачатурянц был единственным зарегистрированным кандидатом на пост президента РПЛ.

Ранее «Динамо» с крупным счетом обыграло тульский «Арсенал» в домашнем матче 15-го тура РПЛ. Благодаря победе бело-голубые поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.