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Ашот Хачатурянц занял пост президента РПЛ

Спорт
Ашот Хачатурянц занял пост президента РПЛ
ТАСС  /  Сергей Карпухин

Москва, 22 ноября. Ашот Хачатурянц занял должность главы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Пресс-служба РПЛ сообщила на официальном сайте об избрании Ашота Хачатурянца президентом лиги. С 5 октября он занимал пост исполняющего обязанности президента организации. Хачатурянц стал седьмым президентом в истории РПЛ. До этого пост главы лиги на протяжении 14 лет занимал Сергей Прядкин. Хачатурянц был единственным зарегистрированным кандидатом на пост президента РПЛ.

Ранее «Динамо» с крупным счетом обыграло тульский «Арсенал» в домашнем матче 15-го тура РПЛ. Благодаря победе бело-голубые поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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