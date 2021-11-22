Поклонник Пиночета и социалист вышли во второй тур президентских выборов в Чили

Сантьяго, 22 ноября. По результатам всеобщих выборов в Чили лидирует идейный последователь Аугусто Пиночета, но судьбу поста президента решит второй тур выборов.

Вчера в Чили прошли всеобщие выборы, в ходе которых чилийцы выбирали президента, депутатов парламента и членов 16 региональных советов страны.

В настоящее время национальная Избирательная служба сообщает об обработке 99,99% бюллетеней. В результате подсчета голосов ни один из кандидатов в президенты не сумел набрать необходимых для победы в первом туре 50% + 1 голоса, поэтому чилийцев ожидает второй тур президентских выборов, который должен состояться 19 декабря.

Habilitados para sufragar en estas elecciones:



14.959.956 : En Chile



71.018 : En el extranjero



15.030.974 : En total



Participo el 47,33% de la población.https://t.co/wnEUqFrACt#Elecciones2021CL @MonosNavajaCl



Lunes 22 de Noviembre. 2021. 6:45 am



Buenos dias. pic.twitter.com/VTRKH8a0It — Eduardo (@pdemat) November 22, 2021

С большим отрывом от остальных кандидатов в первом туре лидируют националист Хосе Антонио Каст и кандидат от социалистической коалиции «Одобряю достоинство» Габриэль Борик. По результатам подсчета Каст заручился поддержкой 27,91% избирателей, Борик отстал менее, чем на 2%, набрав 25,83% голосов.

#Internacional | Elecciones en Chile: con el 99% del escrutinio se impone Kast pero hay balotaje con Borichttps://t.co/EzB4PwDDcs — Perfil.com (@perfilcom) November 22, 2021

Прошедшие выборы являются самыми противоречивыми в Чили с момента падения режима Пиночета в 1990 году, разделив избирателей между теми, кто стремится изменить модель свободного рынка андской страны, и теми, кто требует более жестких действий в борьбе с преступностью и иммиграцией.

Каста, который высказывается в пользу более жесткой внутренней и внешней политики, часто сравнивают с лидером Бразилии Жаиром Болсонару или с американским экс-президентом Дональдом Трампом.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь Борик, 35-летний законодатель, возглавлявший студенческие протесты в 2011 году с требованием улучшения системы образования Чили, пообещал отказаться от частной пенсионной системы страны — одной из отличительных черт рыночных реформ, введенных в 1980-х годах правительством Пиночета. Он пообещал расширить социальные программы, усилить защиту коренных народов и бороться с изменениями климата. Для этого он собирается повысить налоги для самых богатых.

Федеральное агентство новостей /

В ожидании второго тура

Аналитики указывают, что исход второго тура выборов, который обещает быть очень напряженным, будет зависеть от поддержки кандидатов, которые на прошли во второй раунд голосования.

Поддержку Касту может оказать экономист Франко Паризи, который по итогам первого тура занял третье место, набрав чуть менее 13% голосов.

В свою очередь Ясна Провосте, которая заявила, что никогда не сможет быть нейтральной перед лицом «фашистского духа, который представляет Каст», вероятнее всего, поддержит кандидатуру Борика.

Федеральное агентство новостей /

Преемник нынешнего президента Себастьяна Пиньеры Себастьян Сичель, который лишь на одну сотую процента отстал от Франко Паризи, пока не определился будет ли он поддерживать кого-либо из кандидатов, прошедших во второй тур.

«Я не собираюсь голосовать за кандидатуру Габриэля Борика, и у меня есть программные разногласия с Кастом, но я сообщу о любом решении позже», — заявил Сичель после обнародования результатов волеизъявления чилийцев.

Прошедшее голосование продемонстрировало довольно сильное разделение в чилийском обществе. С одной стороны, люди хотят больше свобод и улучшения социальной сферы, с другой — наведения порядка и обуздания преступности. Все это обещает крайне напряженный второй тур президентских выборов, результаты которого могут оказаться непредсказуемыми. Одно можно сказать совершенно точно: Чили находится на пороге перемен.