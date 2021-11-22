Совет Госдумы обсудит идею введения в России уголовного наказания для нарушителей ПДД

Москва, 22 ноября. Совет Госдумы обсудит предложение о введении уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил дорожного движения в России.

Депутаты предложили ужесточить наказание для водителей, которые регулярно создают на дорогах ситуации, несущие опасность для жизни и здоровья людей. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность», — подчеркнул он.

Кроме того, депутаты рассмотрят возможность конфискации транспортных средств, на которых совершаются нарушения. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

Злостных нарушителей ПДД необходимо привлекать к ответственности, а также изолировать от общества. Такое мнение ранее выразил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.